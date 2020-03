Ha lottato come un ragazzo di 20 anni, hanno detto i medici dello Spallanzani, ma alla fine non ce l'ha fatta Aldo De Filippis, il primo di una lunga serie di pazienti di Fondi risultati positivi al coronavirus. Il Re Leone lo chiamavano i suoi familiari perché l'anziano, 82 anni ad aprile, di battaglie ne aveva superate tante ma, alla fine, ne era sempre uscito vittorioso e a testa alta. Un vecchio incidente, una setticemia, una bronchite cronica e persino una patologia rara: nulla lo aveva mai sfiancato come il Covid-19. «Ha resistito tanto racconta la figlia Antonella appena uscita dalla quarantena ma alla fine non siamo riusciti a vederlo».

Coronavirus, cliente tossisce in faccia alla cassiera per dispetto: era positiva

La morte di De Filippis, il terzo decesso a Fondi, l'ottavo in provincia, è un duro colpo per la città che proprio con il suo tampone aveva realizzato di non essere esente dall'epidemia. Il paziente zero, lo chiamano a Fondi anche se poi, a conti fatti, nessuno sa davvero chi sia stato il primo ad ammalarsi. Il pensionato, un tempo muratore, marito e padre di tre figli, era stimato e benvoluto in città fino a quando la notizia della sua positività ha messo in luce tutte le tare della società, amplificate da paura, ignoranza e anche un briciolo di cattiveria. De Filippis è stato il primo ad aver scoperto di essere affetto da Coronavirus ma, probabilmente, era solo il più fragile per via del suo complesso quadro clinico.

Coronavirus, spunta la fake news sulla Madonna di Loreto: nessun pellegrinaggio contro la pandemia



tant'è che, nonostante fosse l'unico di Fondi in rianimazione allo Spallanzani, ha combattuto per 20 lunghissimi giorni. Scaduta la quarantena, visti i familiari, si è lasciato andare finché ieri il suo cuore ha smesso di battere. «Bisogna avere rispetto per il dolore è lo sfogo della figlia mio padre è una vittima e non sarà un virus ad infangarne il ricordo». Nonostante la voce spezzata dal dolore e dalle lacrime non ha peli sulla lingua Antonella che, a differenza di altri fondani, ha rispettato la quarantena senza neppure uscire sul balcone. «Mai un colpo di tosse o una linea di febbre, neppure uno starnuto racconta eppure per senso civico ci siamo chiusi in casa, in isolamento volontario, anche se nessuno ce lo aveva formalmente imposto. Mio padre era una persona per bene, non untore, ha probabilmente contratto il virus da qualcuno che non sapeva di averlo, è una vittima e come tale va trattata». Non appena si è capito cosa stava accadendo, tutti sono corsi ai ripari ma era evidentemente troppo tardi.

L'imprenditrice Menbere Aklilu: «Roma mi ha dato tanto, aiuto Gemelli e Spallanzani»

L'uomo, come ormai noto, aveva partecipato alla cena del centro anziani di Fondi, di tanto in tanto si recava dal medico, qualche volta a giocare a carte al bar. I luoghi in cui potrebbe aver contratto il covid-19, ben prima di carnevale, sono tanti, certo è che molte persone oggi positive frequentavano gli stessi ambienti, ristoranti, locali e pomeriggi danzanti. «La città ci ha trattato come fossimo dei criminali - conclude la figlia - mio padre è stato solo sfortunato e mi auguro che quanto accaduto serva di lezione a tutti gli altri. Certo è che, a differenza di altre famiglie, non abbiamo parenti e nipoti venuti da Milano come ci è stato detto e nessuno di noi ha contratto la malattia. Neppure mia madre». Le esequie, come prevede il decreto Conte, si terranno in forma privata - quando l'impresa Viola e Zomparelli sarà riuscita a riportare a casa il feretro - così come quelle di ieri dell'altra donna di Fondi, una 75enne, deceduta per un trasferimento ospedaliero mai arrivato. Richieste continue al box regionale sottolineando di volta in volta la gravità della situazione non sono servite per trovare un posto alla donna, alla fine spirata al pronto soccorso del San Giovanni di Dio assieme ad altri pazienti in attesa di tampone. Mentre il numero dei decessi e dei contagiati cresce ora dopo ora, arriva lo sfogo del responsabile dei servizi sociali di Fondi. «Ci hanno nascosto la pandemia - ha detto Dante Mastromanno, anche medico del signor De Filippis - Mi sento responsabile come medico e come assessore. Se fossi stato avvisato per tempo, se avessi saputo, avrei chiuso la struttura ancor prima di quanto ho fatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, blocco totale in Italia: cosa prevede il nuovo decreto

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA