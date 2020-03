Coronavirus, Palazzo Chigi: «Supermercati aperti nel weekend»

«I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana». E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito ad alcune ipotesi circolate in queste ore, legate all'emergenza coronavirus. Da stamattina infatti si rincorrevano voci sulle chiusure dei supermercati, con le proteste di quasi tutti gli italiani preoccupati per gli assalti, le file e le resse. Da giorni infatti, si vedono le persone in code fuori dai supermercati mentre attendono il loro turno (con le mascherine), con i responsabili dei punti vendita a fare da “vigili" per stabile l'ordine degli ingressi. Anche l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera si era espresso chiaramente: ridurre gli orari del supermercati sarebbe «un grave errore».

