Coronavirus: per Enrica Onorati, assessore pontino in Regione, test negativo

La giunta Zingaretti non è stata contagiata dal Covid-19. Nessun contagio dunque per l'assessore pontino all'Agricoltura Enrica Onorati. A seguito della comunicazione da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti della positività al test che rileva il Coronavirus, i membri della Giunta e lo staff più stretto del Presidente sono stati sottoposti al tampone. I risultati hanno dato esito negativo, lo ha comunicato la Regione con una nota.L'assessore di Priverno nella sua pagina Facebook ha pubblicato la sua foto (sopra) insieme al governatore e a suo nonno, con questo commento: “Qui in questa foto, che per me è davvero emblematica della mia vita, sono con mio nonno Enrico e Nicola Zingaretti. L'ho scelta per augurare a lui e a tutti i contagiati gli auguri di una pronta guarigione.Ringrazio quanti, tantissimi, si sono preoccupati e interessati anche a me ma davvero di cuore vi dico che sto bene e vi ringrazio. Vi esorto ad essere cauti e preventivi attraverso le misure suggerite dall'Oms, dal Ministero della Salute e dal nostro assessorato alla sanità regionale Salute Lazio.Così facendo contribuirete fattivamente ma con lucidità, premura e senza affannare i tanti operatori della sanità e della protezione civile impegnati in queste settimane. A loro il nostro grazie di ❤Un caro saluto”.