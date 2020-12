Latina, crescono ancora i contagi: 245 in 24 ore e altri sei decessi

Sono ancora oltre 200, per la precisione 245 i nuovi casi di covid distributi nei comuni della provincia di Latina. Il bollettino della Asl del 1 dicembre riporta ancora 67 contagi a Latina, 34 ad Aprilia, 16 a Formia, 15 a Cisterna, 12 a Pontinia, 10 nei comuni di Fondi e Priverno, 13 a Terracina. E poi ancora un caso a Bassiano, 5 a Castelforte, 9 a Cori, 11 a Gaeta, 3 a Itri e altrettanti a Lenola, 7 a Minturno, uno a Maenza, 2 a Norma, uno a Roccagorga, 2 a Sabaudia, uno a San Felice, 8 a Sermoneta, 9 a Sezze, 5 a Sonnino. I contagi dunque continuano a crescere in tutti i territorio, in particolare nel capoluogo, e aumentano anche i decessi. Oggi hanno perso la vita cinque persone residenti rispettivamente a Cisterna, Fondi, Terracine e due a Latina, a cui si aggiunge un sesto paziente che arrivava invece da fuori provincia. I pazienti totali trattati dall'inizio della pandemia sfiorano ora i 10mila, sono 9.909 con un indice di prevalente di 172,25. I decessi totali sono 155 dall'inizio della pandemia, i guariti 2644 mentre gli attuali positivi 7.110.

