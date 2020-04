Coronavirus, a Formia donata ambulanza bio-contenitiva per il sud pontino

Importante progetto portato a termine dall’associazione "Emergenza e soccorso" in piena emergenza per Covid-19, con l’acquisto e l’allestimento di un’ambulanza equipaggiata come centro mobile di rianimazione e bio-contenimento.

«Il progetto è stato reso possibile grazie anche a Banca UniCredit, che ha creduto e sostenuto economicamente il progetto - spiegano dall'associazione - attraverso l’erogazione di un contributo con il “Fondo UniCredit Carta Etica” per il sostegno del territorio del sud pontino nella lotta alle Maxiemergenze».

Alla stessa niziativa hanno partecipato anche alcune aziende private, singoli cittadini e associazioni, permettendo l’implementazione e completamento con l’acquisto di una Unità di Bio-contenimento, idonea per il trasporto, in condizioni di sicurezza, dei pazienti potenzialmente infetti, preservando la diffusione del virus e salvaguardando anche il personale sanitario operante da eventuali contagi.

Il presidente dell'associazione, Luca Simione, sottolinea come il progetto «risulta essere fra i pochi, ad alto impatto sociale nel Sud Pontino per peculiarità ed utilizzo, atta a garantire alti standard qualitativi assistenziali , vista l’ormai conosciuta emergenza nazionale per il contrasto al Covid-19».

