Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un periodo di emergenza le famiglie più deboli sono ancora più in difficoltà. A Formia parte un'iniziativa di solidarietà che coinvolge una serie di supermercati. I clienti potranno lasciare la "", un po' come si faceva con il caffè nei bar: lasarà raccolta in un contenitore e poi inviata a chi ne ha bisogno.Gli stessi esercizi commerciali, metteranno a disposizionee si impegneranno a raccogliere in un apposito contenitore la spesa di coloro che vorranno lasciare merce di prima necessità."Sarà poi cura della- spiega il- ritirare le derrate alimentari donate, le quali, a loro volta, saranno distribuite alle famiglie in difficoltà. Non solo, ma sarà possibile anche donare una spesa a distanza effettuando un bonifico. Sempre in collaborazione con la Protezione Civile V.E.R. Sud Pontino è stato aperto un conto corrente sul quale si potrà effettuare la donazione che sarà finalizzata all’acquisto di spese gi alimenti anche a lunga conservazione per le famiglie in difficoltà".Diverse sono le famiglie residenti nel territorio diche versano ine spesso non riescono ad acquistare i beni fondamentali."È importante - spiega il Comune di Formia in una nota - oggi più che mai, dare fondo all’impegno e al sentimento di solidarietà e di vicinanza che alberga in ogni cittadino perché appartenere alla comunità significa anche essere di supporto a chi purtroppo è al momento più debole. Come avviene nel ciclismo, per esempio, sport in cui il singolo è squadra e la squadra è il singolo".Il Sindacocommenta entusiasta l'iniziativa: “Non sono mai mancate le risposte positive agli appelli di aiuto e questo è stato possibile sempre grazie alla generosità dei cittadini e al loro senso civico e di responsabilità etica. Dovere di un’Amministrazione è aiutare quanti in questo momento di emergenza hanno bisogno di un sostegno immediato. Dovere di un’Amministrazione non permettere che nessuno resti indietro”.Per le donazioni è possibile utilizzare l'Iban:Intestato a: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE VER SUD PONTINOCausale: SPESA SOSPESA.