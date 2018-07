Concerto di Calcutta, fan in fila davanti al Francioni. Traffico chiuso intorno allo stadio

di Francesca Balestrieri

LATINA - Da questa mattina, già prima delle 9, fan in fila davanti ai cancelli dello stadio Francioni per assistere al concerto, questa sera, di Edoardo D'Erme, meglio conosciuto come Calcutta. I ragazzi che vogliono un posto in prima fila o quasi sfidano il caldo, e per ripararsi dal sole nel piazzale, hanno approntato delle tende con teli, asciugamani e ombrelli.



TRAFFICO E VIABILITA'

Qualche problema, come era prevedibile, si è registrato fin dalle 7 con la chiusura della zona intorno al Francioni per permettere a tutti di arrivare in sicurezza, o con i pullman, il cui scarico dei passeggeri è previsto in piazza del Quadrato o con le navette che arriveranno dall'area parcheggio allestita in via Rosetti, al mercato del martedì, o dalla stazione di Latina Scalo. La circolazione, dalle 7 è chiusa in Piazzale Serratore, Piazzale Giovanni Vecchi, il parcheggio del Palazzetto dello Sport, Piazza del Quadrato, Viale Italia, Via Massimo D’Azeglio, da Via Cavour a Piazza del Quadrato. Vietata, ovviamente, anche la sosta. Le porte dello stadio verranno aperte alle 16, la biglietteria alle 15 e il concerto comincerà alle 18,30 con l'esibizione di tre emergenti.



I TRASPORTI

L'organizzazione dell'evento, insieme all'amministrazione comunale, ha pensato oltre all'incremento dei bus, anche all'organizzazione di un treno speciale che partirà all'1,40 per rientrare a Roma, perché gli alberghi sono già pieni da tempo. Per chi vorrà restare e prendere il primo treno domani mattina alle 5, si è pensato a un after nel piazzale accanto al Francioni con alcuni dj che metteranno musica e intrattenimento. Vietata la somministrazione e vendita anche per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e anche analcoliche in contenitori di vetro e metallo.

Come è noto nel certo storico sarà Notte Bianca, con i negozi e il Museo Cambellotti aperti fino a mezzanotte.

