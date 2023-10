Si schianta contro un autocarro fermo sulla Pontina: un ferito, strada chiusa e traffico deviato

Intorno alle 13 di oggi una Peugeot guidata da un uomo ha preso in pieno un autocarro che era fermo per un guasto sulla carreggiata destra della Pontina, in direzione Latina, all'altezza del chilometro 58+600, tra Le Ferriere e Borgo Montello. L’auto che sopraggiungeva non è riuscita ad evitarlo anche perché l'altra corsia in quel momento era occupata da un altro autocarro. L'impatto è stato devastante. La Peugeot si è letteralmente aperta in due, la parte destra della vettura è stata squarciata dall'autocarro. Fortunatamente sul sedile del passeggero non era seduto nessuno e l'uomo al volante è rimasto ferito in maniera lieve.

Tuttavia, per consentire ai soccorsi – intervenuti con un camion dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 – di arrivare sul posto dello schianto, gli agenti di Polizia Stradale hanno chiuso al traffico la Pontina, deviando le macchine sulla complanare verso l'uscita Le Ferriere/Borgo Montello, con conseguenti disagi alla viabilità.