Altri 4 milioni di euro per riprendere la realizzazione della cittadella giudiziaria di Latina, che vanno ad aggiungersi ai 2 milioni già stanziati un anno fa, per un totale di 6 milioni. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici e patrimonio del Comune di Latina, Emilio Ranieri, a margine della commissione Trasparenza in cui ieri è stata affrontata la vicenda di occupazione di un'area comunale a ridosso della attuale sede della Procura della Repubblica in via Ezio. «Abbiamo avuto comunicazione pochi giorni fa che il ministero di Grazia e giustizia ha aggiunto altri 4 milioni di euro, con i quali si può riprendere il cantiere, mettere in sicurezza l'interrato e chiudere alcuni lavori», spiega Ranieri. Mancano però ancora 3 milioni di euro, rispetto a un costo totale preventivato dell'opera di 9 milioni di euro.

Cittadella giudiziaria a Latina, nel gruppo di lavoro degli avvocati Moscardelli e Cardarello

Con il primo finanziamento da 2 milioni di euro annunciato un anno e mezzo fa, si potevano coprire l'aggiornamento del progetto alle nuove normative, la sistemazione dell'area esterna e rendere funzionale almeno un piano della struttura. Ranieri ha precisato ieri che «stiamo cercando di avviare un tavolo tecnico con diversi ministeri per far riaprire i cantieri; tra le difficoltà da superare, anche il fatto che la ditta era fallita, per cui dobbiamo capire chi formalmente detenga il cantiere. È fondamentale concludere l'opera, per trasferirvi tutti gli uffici giudiziari sparsi per la città, e in particolare liberare l'area di via Ezio dalla Procura e dal Tar, che andrebbe presso l'attuale Tribunale». Ranieri ne ha parlato proprio in relazione alla congestione di traffico su via Ezio: «Anche lo stesso tribunale civile di Latina - ha affermato l'assessore - avendo spostato degli uffici lì, ha creato un carico urbanistico più ampio sull'area, in particolare dal punto di vista dei parcheggi».

Nuova Procura di Latina, due milioni per ripartire

La vicenda è relativa a un'area a verde pubblico di proprietà comunale, posta tra la Procura, un campo da baseball e il retrostante canale. Secondo quanto riportato ieri, in quell'area due persone avrebbero eretto una sbarra, di fatto chiudendo l'accesso e chiedendo il pagamento per il parcheggio, ovviamente abusivo, anche con modi violenti. Non solo: secondo quanto riportato dalla consigliera FdI, Matilde Celentano, «questi tizi disturberebbero anche le udienze». Più volte la situazione è stata segnalata al Comune e Ranieri ha ribadito che «saranno effettuate le verifiche del caso e posti in essere tutti gli atti necessari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA