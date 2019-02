Nuova Procura di Latina, due milioni per ripartire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ diventata l’incompiuta simbolo del capoluogo pontino. Doveva essere la nuova cittadella giudiziaria, ma al momento non è riuscita neppure a diventare la sede della nuova Procura della Repubblica. Il complesso edilizio su viale Le Corbusier è bloccato ormai da anni ma adesso il Provveditorato alle opere pubbliche del lazio potrebbe far ripartire i lavori. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto a Roma nella sede della stazione appaltante - ovvero il provveditorato - a cui hanno partecipato il sindaco Damiano Coletta, l’assessore Emilio Ranieri e i rappresentanti dell’Inail.Il provveditorato del Lazio ha comunicato di avere a disposizione circa 2 milioni di euro stanziati dal Governo nel dicembre scorso. Cifra ben lontana da quella necessaria per completare la nuova Procura, stimata intorno ai 9 milioni di euro, ma sufficiente intanto a mettere in sicurezza il cantiere - così come il Comune chiede dall’estate 2016 quando un incendio doloso devasto l’area mettendo a rischio le abitazioni vicine. Ma Con i soldi a disposizione il provveditorato conta anche di adeguare il progetto alle attuali necessità, puntando nel frattempo a trovare ulteriori risorse per far ripartire l’opera.Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti dell’Inail visto che l’istituto di previdenza di era detto pronto a finanziare il completamento della Procura facendosi poi pagare l’affitto dei locali dal Comune con un bel risparmio dell’ente che oggi paga a un privato circa 1,2 milioni per la locazione dei due palazzi di via Ezio. Una soluzione che al momento rimane in stand by perché il ministero della Giustizia e quello delle infrastrutture potrebbero destinare ulteriori risorse direttamente alla stazione appaltante. «L’importante è che i lavori ripartano il prima possibile» ha commentato il sidnaco Coletta.