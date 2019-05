"Cha Cha" e l'onorevole, spunta un altro video. A Latina i messaggi del clan continuano

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diventano un appuntamento fisso e confermano che c'è chi sta lanciando messaggi precisi e inequivocabili. Sono le immagini che ritraggono Costantino Cha Cha Di Silvio, arrivate alla terza divulgazione. Prima un video mentre si trova, completamente nudo, su un risciò e saluta un non meglio specificato onorevole, poi un'immagine sulla neve - anche qui senza veli - e adesso un altro video, di 39 secondi, dove prende di mira sempre un deputato.Anche in questo caso è nudo, stavolta in montagna, intorno ci sono dei cumuli di neve, lui è su un ruscello e invita chi sta effettuando il video a non fermarsi, a riprendere, poi grida a squarciagola «onorevole, onorevoleee».Anche su questa diffusione indaga la Polizia. Si cerca di capire chi stia mettendo in giro il materiale e perché