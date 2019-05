Clan a Latina, il video di "Cha Cha" girato a Cervia: i misteri sulla diffussione e i messaggi inviati

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Sono tante le domande che aleggiano dopo la diffusione virale del video di Cha Cha, completamente nudo, alla guida di un risciò elettrico sulla pubblica via gridando «Come la va onorevole?». Primo quesito. Dove è stato girato? Non era Latina e sulle prime abbiamo pensato al litorale romano. Sbagliato. Era sì una località balneare, ma sull’Adriatico, le strade sono quelle di Cervia, per la precisione di Milano Marittima, rinomata frazione della cittadina romagnola.Lì il Latina calcio ha giocato in due occasioni nel campionato di serie B, a distanza di pochi giorni, una delle quali per i play off che avrebbero deciso la promozione in serie A a favore dei romagnoli. Forse il video riguarda proprio quella trasferta. Ma perché diffonderlo ora? E qual è il messaggio che si sta lanciando?