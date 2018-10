Calcio: successi di Sezze, Monte San Biagio, Suio e Mistral Gaeta; ko Terracina e Formia contro Pontinia e Aurora Vodice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì di Coppa Italia di Promozione con le gare d’andata del primo turno. Subito risultati scoppiettanti non senza un pizzico di sorpresa nei quattro derby pontini. Viaggia a vele spiegate verso la qualificazione alla fase successiva la Mistral Gaeta (vice capolista del girone D) che ha asfaltato oggi al “Riciniello” con un sonoro 4-1 lo Sporting Vodice. Primo tempo in scioltezza per i ragazzi di Alessandro Parisella che tra il 2’, il 13’ e il 28’ hanno archiviato la pratica con le reti di Bruni e l’uno-due micidiale del bomber Marciano che si è ripetuto su rigore dopo sette minuti della ripresa realizzando una tripletta. Dopo l’espulsione per doppio giallo dell’attaccante ospite Gesmundo a cinque dal termine il Vodice è andato a segno con il diagonale di Tornesi. Bene la Vis Sezze che ha regolato 2-0 con la doppietta di Sampaolo la Lupa Frascati; molto avvincente la sfida al “Caracciolo Carafa” di Minturno tra il Suio Terme Castelforte e il Real Cassino Colosseo con il successo per 3-2 dei padroni di casa a bersaglio con Noli, Petrillo e Mastroianni, mentre per i cassinati a segno Pittiglio e il solito Grillo. L’Aurora Vodice Sabaudia ha battuto 3-1 il Formia (Raspaolo) con il double di Imparato e il sigillo di Pisani e identico score del Pontinia (Coia, Dell’Isola e autogol di Koyate) contro il Terracina (Cerroni). Infine blitz esterno sempre per 3-1 del Monte San Biagio ad Hermada grazie a Vitiello, Altobelli e a un’autorete. Il ritorno dei trentaduesimi è fissato il 17 ottobre alle 15.30