Calcio, il Latina manca la zona play off: con il Taranto finisce pari

Il Latina calcio manca il salto di qualità e l'aggancio alla zona play off del girone C di serie C, fermandosi sullo 0 a 0 nella partita interna contro il Taranto. I nerazzurri allungano la striscia di risultati utili consecutivi, tengono a debita distanza la zona calda della classifica, ma perdono l'occasione di "sognare" qualcosa di più importante. Entrambe le squadre hanno mancato occasioni clamorose, alla fine un pareggio che sta bene a tutte e due e per il Latina sicuramente di valore.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Di Livio, De Santis, Barberini (32’ st Amadio), Sane, Tessiore, Celli, Carissoni, Nicolao (38’ st Sarzi Puttini), Ercolano (38’ st Teraschi), Andrade Siqueira (38’ st Carletti). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Marcucci, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Taranto 1927 (4-2-3-1): Chiorra, Marsili, Zullo (1’ st Riccardi), Saraniti (44’ Labriola), Falcone (11’ st Santarpia), Benassai, Versienti, Civilleri, Giovinco (32’ st Barone), Mastromonaco, De Maria A disposizione: Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Belocq, Turi, Guastamacchia, Cannavaro. Allenatore: Laterza.

Arbitro dell’incontro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore e Fabio Catani di Fermo.

Quarto Ufficiale: Raimondo Borriello di Arezzo.

Ammoniti: 12’ pt Celli (L)

Recuperi: 2’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 3 Taranto 1927 6

Note: Spettatori totali 1143