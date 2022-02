Calcio, serie C: finisce pari il big match tra Latina e Avellino

Finisce in parità (0 a 0) il big match di recupero della terza giornata del campionato di calcio di serie C, girone C. Al "Francioni" Latina e Avellino si dividono la posta e continuano la corsa in zona play off. Due espulsioni, una per parte, nel concitato finale di partita.

I nerazzurri dopo tre vittorie di fila impattano ma continuano la serie positiva e da dodici giornate a questa parte hanno raccolto punti solo meno del Catanzaro.

APPROFONDIMENTI CALCIO, SERIE C Dall'ultimo posto alla zona play off, è un Latina da...

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio (43’ st Barberini), Di Livio (22’ st Palermo), Carletti, De Santis, Sane (14’ st Jefferson), Teraschi (14’ sp Ercolano), Tessiore, Carissoni (43’ st Sarzi Puttini), Esposito. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, Celli, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

US Avellino 1912 (3-5-2): Forte, Rizzo (13’ st Ciancio), Tito, Aloi, Scognamiglio, Kanoute (35’ st Micovschi), Plescia (13’ st Maniero), Bove, Carriero (35’ st Matera), Silvestri, Kragl (13’ st De Francesco). A disposizione: Pane, Pizzella, Murano, Mocanu, Di Martino. Allenatore: Gautieri.

Arbitro dell’incontro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia e Simone Biffi di Treviglio.

Quarto Ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano.

Ammoniti: 7’ pt Giorgini (L), 25’ pt Carissoni (L), 28’ pt Aloi (A), 36’ pt Bove (A), 46’ pt Kragl (A), 8’ st Rizzo (A), 26’ st Silvestri (A)

Espulsioni: 100’ st Jefferson (L), Silvestri (A)

Recuperi: 0’ pt; 11’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 US Avellino 1912 5

Note: Spettatori totali 1818