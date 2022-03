Calcio, serie C: il Latina perde a Campobasso (2-0), il digiuno di vittorie continua

Il Latina perde a Campobasso (2-0) nella trentatreesima giornata del campionato di calcio di serie C, girone C e pur rimanendo in zona play off vede diminuire il vantaggio dalle inseguitrici. Con quella di oggi sono cinque giornate che i nerazzurri non vincono, conquistando appena due punti con altrettanti pareggi.

I padroni di casa - che fanno un bel salto in avanti in chiave salvezza - sono andati in vantaggio al 44' del primo tempo con Persia e hanno raddoppiato al 7' della ripresa con Bolsius. Dopo la seconda rete dei padroni di casa, serie di cambi da parte di Di Donato, ma la situazione non è cambiata fino al termine.

IL TABELLINO

SS Campobasso Calcio (4-3-1-2): Raccichini, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Bontà, Rossetti (34’ st Tenkorang), Candellori (45’ st Nacci), Liguori (21’ st Merkaj), Fabriani, Persia (45’ st Sbardella), Bolsius (21’ st Emmausso). A disposizione: Coco, Ladu, Martino, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini (8’ st Sarzi Puttini), Amadio, De Santis, Barberini (8’ st Di Livio), Sane (15’ st Rosseti), Tessiore, Carissoni, Esposito, Ercolano (34’ st Mascia), Jefferson (8’ st Carletti). A disposizione: Tonti, Sarzi Puttini, Di Livio, Carletti, Rosseti, Celli, Palermo, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano e Marco Colaianni di Bari.

Quarto Ufficiale: Thomas Bonci di Pesaro.

Marcatori: 44’ pt Persia (C), 7’ st Bolsius (C)

Ammoniti: 19’ pt Giorgini (L), 41’ st Rosseti (L)

Recuperi: 0’ pt; 4’ st.

Angoli: SS Campobasso Calcio 2 Latina Calcio 1932 4