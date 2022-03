Calcio, serie C: il Latina pareggia (0-0) con il Francavilla al "Francioni"

Il Latina pareggia con la Virtus Francavilla (0-0) nella trentaduesima giornata del campionato di calcio di serie C, girone C e rinvia ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca da quattro gare.

Primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre, ben messe in campo, ma con una sola occasione da rete: quella nel finale di Sane che poco prima aveva reclamato per un rigore non concesso dal direttore di gara

Nella ripresa formazioni ancora molto attente tatticamente, un'occasione per parte, il Latina che prova a spingere di più nel finale ma senza esito