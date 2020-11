Calcio: ennesimo rinvio, Lanusei-Latina si recupera domenica 22 novembre

Ancora un rinvio per il campionato di serie D. Il Latina Calcio 1932 avrebbe dovuto giocare domenica prossima la sfida non disputata lo scorso 1 novembre in casa del Lanusei, match che è stato ufficialmente posticipato di una settimana. La trasferta in terra sarda, valida per la sesta giornata del girone G del campiona nazionale dilettanti, andrà in scena domenica 22 novembre. Una decisione presa per cause di forza maggiore, dopo la richiesta inoltrata dal Lanusei e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla Asl competente per il territorio. L'emergenza sanitaria, dunque, continua a creare enormi difficoltà anche al campionato di serie D che, secondo quanto stabilito dalla Lega, ripartirà il 29 novembre. Prima di questa data verranno giocati tutti i recuperi. O meglio, dovrebbero.

APPROFONDIMENTI LATINA Quattro positivi nel gruppo squadra, Top Volley in quartantena

Vedi anche > Calcio, tennis e ciclismo: niente dribbling al Covid. Ora lo sport teme lo stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA