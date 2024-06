Domenica 2 Giugno 2024, 07:30

Da investigatore privato a “cacciatore di vip” in giro per l’Italia. Nicola Lazzari, 39 anni di Latina, nella vita è un investigatore privato, ma ha prestato il volto (e il suo lavoro) alla televisione, entrando nel cast di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo. Il reality show firmato Endemol Shiny Italy, è visibile da alcune settimane su Amazon Prime Video ed è la versione italiana del reality britannico Celebrity Hunted. In una vera e propria corsa contro il tempo, in coppia con un altro investigatore privato, Nicola Lazzari ha attraversato l’Italia seguendo le tracce dei personaggi famosi in gara in questa quarta edizione, che per vincere la competizione non dovevano farsi rintracciare: le showgirl e incluencer Belen e Cecilia Rodriquez, i rapper Guè ed Ernia, l’attore Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales, il comico Herbert Ballerina e l’attrice Brenda Lodigiani. Durante l’intera impresa, durata due settimane, i professionisti del “quartier generale” hanno guidato le quattro squadre di investigatori privati, consegnando loro piccoli indizi e informazioni utili per rintracciare i vip.

«Ho la mia agenzia investigativa a Latina dal 2010 e sono anche delegato provinciale di Latina di Federpol, associazione di categoria degli investigatori privati in Italia: sono rappresentante di 18 agenzie di investigazione sul territorio pontino», spiega Lazzari. «Il 70% del nostro lavoro riguarda l’ambito familiare, soprattutto i tradimenti tra coniugi», spiega il 39enne. Nicola ha conseguito una laurea in Scienze dell’investigazione e concluso un corso di alta formazione, ma prima di prendere la licenza investigativa e aprire l’attività ha lavorato per diversi anni nell’antifrode assicurativa. «È la prima volta che partecipo a un programma televisivo. Quando Endemol mi ha contattato non ho esitato, mi è subito sembrata un’esperienza da fare. Vestire i panni di un cacciatore di vip fuggitivi mi ha divertito. La passione per questo lavoro è nata da bambino, quando mio nonno Nicola, poliziotto, mi portava con lui in commissariato e mi faceva salire sulla volante attivando la sirena. Per me era un vero parco giochi». Lazzari è stato scelto per il programma insieme ad altri sette tra investigatori, profiler ed esperti di cyber security. «Sono molto curioso e questo lavoro ce l’ho nel sangue, anche se vengo da una famiglia di medici. Il mio è un lavoro dinamico, non sai mai cosa puoi scoprire. Ne vedi di tutti i colori».

«L’esperienza televisiva è stata molto impegnativa, anche fisicamente: i ritmi sul set sono molto concitati. A differenza di ciò che si può pensare, questo è un vero reality, non c'è nulla di preparato e la caccia al vip avviene veramente. Loro hanno a disposizione un telefono di vecchia generazione, una carta di credito tracciabile e il quartier generale filtra le informazioni, vagliando tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, rintracciando targhe e movimenti bancari per poi inviarle a noi». «Sono soddisfatto di questa avventura, posso dire di aver portato a termine una delle catture più scenografiche dell’edizione. Dopo rocamboleschi tuffi al lago e inseguimenti serrati, sono riuscito a catturare il fuggitivo, ma non voglio svelarvi la sua identità, dovrete scoprirlo voi stessi guardando Celebrity Hunted», conclude Nicola Lazzari.