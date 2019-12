Bagarre in Commissione a Latina, sfiorata la rissa tra assessore e Balneari

Bagarre in Commissione Ambiente ieri a Latina. Al termine della seduta dedicata al porto canale di Rio Martino si è rischiata la rissa tra l’assessore Roberto Lessio e Massimo Perin, uno dei rappresentanti degli Assoblaneari del capoluogo. A seduta ormai dichiarata chiusa, Perin è andato dall’assessore per chiedere conto dell'assenza dell'assessore all'incontro tenutosi a Roma in Regione tra sindaci, rappreasentanti dei balneari e l'assessore regionale Alessandro Alessandri per fare il punto sul ripascimento. Perin ha ccusato Lessio di non essere andato a rappresentare i problemi della Marina del capoluogo e l'assessore gli ha risposto per le rime. Il problema è noto: l'erosione sta mettendo a rischio le attività e i fondi stanziati dalla Regione per il ripascimento non sono stati ancora utilizzati.

La discussione è degenerata tra lo stupore dei presenti. Alla fine è stata la consigliera del Pd, Nicoletta Zuliani che è riuscita ad evitare il peggio frapponendosi tra i contendenti. Nel video ripreso a discussione già iniziata si sente l'assessore che dice a Perin: «Vieni sempre a provocare, vieni sempre anche in ufficio a provocarmi. Visto che sto a Sabotino vieni a casa mia».

«Quanto è accaduto ieri al termine della Commissione Comunale dedicata al Ripascimento è inaccettabile - dice il Coordinatore della Lega di Latina, Armando Valiani - L’assessore Lessio ha affrontato con inaudita aggressività uno degli operatori della Marina che gli chiedeva conto dell’assenza del Comune alla Commissione Regionale sul tema. Un nervosismo e un comportamento inconcepibile da parte di un rappresentate delle istituzioni cittadine.

Vorrei ricordare a Lessio e al sindaco Coletta che lo ha scelto come assessore all’Ambiente del Comune di Latina, che i cittadini e gli operatori economici vanno rispettati: anche e soprattutto quando pongono domande scomode. Gli operatori della Marina stanno vivendo da anni una situazione di disagio e di emergenza a causa dell’erosione e nonostante ciò continuano a garantire posti di lavoro e investimenti, nonostante l’immobilismo dell’amministrazione comunale. Ancora una volta, come nel pasticcio creato sul bando per il Natale questa amministrazione si dimostra inadeguata per governare Latina. I cittadini ne stanno quotidianamente prendendo atto, bocciando senza appello questi amministratori incompetenti».

