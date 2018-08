Aprilia, l'uomo ferito: «Non è razzismo, chi spara è solo un delinquente»

di Giovanni Del Giaccio

«Quando uno spara non è questione di razzismo o meno, sono dei piccoli delinquenti e basta». Il giorno dopo il clamore mediatico per il suo caso, con il ferimento in pieno centro ad Aprilia il giorno di Ferragosto, Mdella ripercorre l'accaduto. L'uomo originario del Camerun, 50 anni, da 25 in Italia e da 20 residente ad Aprilia, stava passeggiando: «Ho sentito come l'esplosione di petardi alla mia sinistra, ho visto che qualcuno si nascondeva, ho camminato per un po'e al semaforo mi sono fermato, avevo...