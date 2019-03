Latina, incidente sull'Appia: strada chiusa all'altezza di Monte San Biagio

Chiusa per un incidente la statale Appia, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 110.7, all'altezza di Monte San Biagio. L'incidente ha coinvolto più veicoli e il traffico proveniente da Terracina è deviato sulla via Flacca.



L'Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



© RIPRODUZIONE RISERVATA