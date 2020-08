© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il caos degli scorsi giorni avvenuto in casa Monte San Biagio con le partenze del tecnico Giorgio Minieri, del ds Gaetano Fiore e del dg Fabio Stravato, il neo presidente del club biancoverde Cesare Del Conte ha annunciato il nuovo staff.«Siamo pronti a ripartire e per farlo serviranno una gran dose di umiltà, tantissimo lavoro dentro e fuori dal campo e, soprattutto, poche chiacchiere – spiega il patron, di professione immobiliarista - Sono stato felice di rispondere presente al sindaco Federico Carnevale e di prendermi l′impegno di portare avanti la gloriosa società del Monte San Biagio. Stiamo lavorando sodo per allestire l’organico che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Non possiamo nasconderci, per vincere i campionati servono abnegazione, sudore e tanto attaccamento alla maglia. L’obiettivo è quello di ripartire con slancio per assicurare un futuro alla società e a tutti i suoi tifosi». Ritorna sulla panchina monticellana Francesco Del Prete, che aveva già guidato la squadra lo scorso anno, prima di non essere però riconfermato. Il suo collaboratore sarà Umberto Maddaluna, il ds Piero Cruciani, il team manager Paolo Cardinale e Giancarlo Oddi responsabile dell’area tecnica.Intanto a Fondi (Prima Categoria), dopo che Aldo Monforte ha declinato per motivi lavorativi l’invito come nuovo allenatore, si è voluti puntare sul terracinese Davide De Filippis, ex Monte San Biagio, che quest’anno prima dell’emergenza Covid-19 aveva interrotto non senza polemiche il suo rapporto con i marchigiani della Civitanovese. Un’operazione di restyling e di valorizzazione del settore giovanile in casa rossoblu voluta fortemente dai dirigenti Nicola Ciarlone e Massimo Noccaro.«Qui ritrovo amicizia, rispetto e una storia calcistica e quando c’è la storia a parlare non c’è distinzione di categoria. Con Ciarlone e Noccaro, che finora hanno fatto un lavoro straordinario, c’è voglia di continuare a sviluppare il progetto – spiega De Filippis - Il mio ex compagno di squadra e giocatore, Aldo Monforte, ha fatto un ottimo lavoro nei due anni precedenti e oggi ci sono tutte le premesse per fare un campionato di vertice». Un piano ambizioso che piace molto alla piazza.