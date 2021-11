Incendio in marcia sull'Appia, automedica distrutta: paura e disagi

Paura e circolazione ad effetto ralenti, nella tarda serata di lunedì, lungo l'Appia: un'automedica è stata distrutta da un incendio divampato mentre era in marcia. Il mezzo di soccorso, di stanza a Terracina e facente parte della flotta della Heart Life Croce Amica, in quei momenti si trovava in transito nel territorio di Monte San Biagio, all'altezza del chilometro 118+800 della statale, a pochi metri dal semaforo.

Secondo le ricostruzioni un'infermiera ha notato uscire del fumo da un fanale, poco dopo dal vano motore si sono palesate le lingue di fuoco. Fiamme che in una manciata di minuti hanno completamente avvolto l'automedica, rimasta nel bel mezzo della corsia in direzione Fondi. L'equipaggio - composto da un medico e due infermieri - ha comunque avuto la prontezza di scendere per tempo, restando illeso.

Lanciato l'allarme, il rogo è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo dal 118 hanno approntato un piano di emergenza, riuscendo a garantire la copertura del comprensorio di riferimento nonostante l'improvviso forfait del veicolo.