Incidente all’incrocio: coinvolta anche un’automedica, sei in ospedale

Tre macchine coinvolte, tra cui un’automedica, e sei persone finite al pronto soccorso. Sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle 21.30 di domenica nel territorio di Monte San Biagio, all’altezza del semaforo all’incrocio tra via Carro e la strada provinciale San Magno.

Secondo le ricostruzioni, il sinistro sarebbe dovuto a una questione di precedenze. Il mezzo del 118, appartenente alla ditta Heart Life Croce Amica e in servizio per un’emergenza, avrebbe attraversato l’intersezione stradale a velocità sostenuta, per poi ritrovarsi al centro di una violenta carambola con una Ford Focus e una Kia Ceed.

A margine gli occupanti dei mezzi – due per ogni auto, originari di Fondi, Sperlonga e Napoli, tutti residenti in zona – sono stati trasferiti in ambulanza presso l’ospedale Fiorini di Terracina. Fortunatamente nessuno ha riportato particolari conseguenze, facendo registrare a stretto giro dimissioni con prognosi di lieve entità.

Ad occuparsi dei rilievi sulla dinamica dell’accaduto e del servizio di viabilità, i carabinieri della Tenenza di Fondi.

