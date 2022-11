“Antonio Pennacchi, cittadino e scrittore”, convegno del Rotary Club a Latina

Il Rotary Club Latina, sabato 19 novembre alle ore 17:00, presso il Museo Duilio Cambellotti, organizza un evento culturale dedicato ad Antonio Pennacchi, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, dal titolo “Antonio Pennacchi, cittadino e scrittore”.

Lo scrittore e la rivista Limes: il racconto e l’analisi dell’opera di Antonio Pennacchi nel rapporto con Limes e Lucio Caracciaolo. L’ascolto delle pagine e delle parole dello scrittore. Saggista, storico, narratore: quale e dove, se esiste, il confine tra la creatività e il documento, la storia e l’invenzione. La Città di Fondazione, la letteratura operaia, la politica la passione di un uomo e il contesto editoriale in cui sono nati temi e spunti che hanno connotato tutta l’opera dell’artista.

Tutto questo è “Antonio Pennacchi, cittadino e scrittore”, ne dialogheranno Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes di cui Pennacchi è stato uno storico collaboratore e Rino Caputo, già Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” mentre la lettura di alcune pagine delle opere di Antonio Pennacchi sarà affidata all’attore Clemente Pernarella.

Introdurrà i lavori Antonio Currà, Presidente del “Rotary Club Latina”.

«Prosegue l’impegno del Rotary Club Latina – afferma il presidente Antonio Currà - nel portare il Rotary nella città, ed ispirare giovani e non più giovani ad avere impegno civile e visione attraverso gli esempi che vengono loro proposti. Antonio Pennacchi, al di là del ruolo di primo piano che ha saputo ricoprire nella cultura letteraria italiana del nostro tempo, rappresenta un esempio di coerenza, di impegno, di convinzioni autentiche e non di facciata. Il Rotary Club si propone come promotore di cultura, alla ricerca del contatto con il cittadino, un club testimone di valori condivisi».

L’ingresso è gratuito.