Morto Antonio Pennacchi, lo scrittore aveva 71 anni: malore nella sua casa di Latina

Martedì 3 Agosto 2021, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 19:53

Lo scrittore Antonio Pennacchi è morto nella sua abitazione di Latina a causa di un malore. La notizia ha trovato conferma poco fa. Secondo una prima ricostruzione l'autore di "Canale Mussolini" e di altri libri di successo era al telefono, a un certo punto non parlava più, la moglie si è accorta che qualcosa non andava ha chiesto aiuto ma per lui non c'era più nulla da fare. Antonio Pennacchi, vincitore del Premio strega nel 2010, aveva 71 anni.

