Morto Antonio Pennacchi, le reazioni e i ricordi: «Un intellettuale libero»

Martedì 3 Agosto 2021, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 21:29

Si sono commossi subito, soprattutto, le persone che vivono e conoscono bene i territori narrati da Antonio Pennacchi, morto oggi a Latina. Roma, quella Latina il cui primissimo nome di battesimo fu Littoria, l'Agro pontino, il Lazio, ma anche il Veneto da cui proviene il clan dei Peruzzi, i mitici personaggi di "Canale Mussolini". I ricordi dello scrittore che vinse il premio Strega nel 2010 arrivano da politici, scrittori, ma anche tantissimi lettori che hanno divorato i suoi libri.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti lo definisce un intellettuale libero. D'altronde già il titolo del suo "Il fasciocomunista" fa bene intendere che le etichette andavano strette a Pennacchi che ha aderito a diversi partiti (anche molto diversi). «Ha raccontato un pezzo della nostra terra e della nostra storia», ha scritto Zingaretti. Anche il segretario del Pd Enrico Letta ha twittato subito l'ammirazione per lo scrittore scomparso. «Che tristezza! La scomparsa di Antonio Pennacchi lascia un vuoto. Il suo CanaleMussolini è davvero un capolavoro», ha scritto.

«I sacrifici delle intere generazioni di coloni dell'Agro pontino sono uno dei capisaldi della storia d'Italia agli occhi del mondo grazie ai romanzi di Antonio Pennacchi. Latina gli è debitrice». Così Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore regionale della Lega Lazio.

«Conoscere una persona come lui poteva essere solo che una fortuna. A me questa fortuna è capitata e mi spiace che gli altri non lo abbiano conosciuto come è capitato a me. Era una persona eccezionale sotto ogni punto di vista, da quello umano a quello professionale. La sua idea di uguaglianza, la sua attenzione verso gli altri erano tratti che lo contraddistinguevano». Lo ha detto all'Adnkronos Filippo Cosignani, avvocato ed ex consigliere comunale di Latina, commentando la morte dello scrittore e amico Antonio Pennacchi. «Ci mancherà tutto di Antonio Pennacchi. La forza narrativa, l'originalità dello sguardo, l'ostinazione polemica, la simpatia umana. E i giri di notte per Latina, raccontata pietra per pietra, con amore e rabbia», scrive su Twitter Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il

libro e la lettura.