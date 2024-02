Annullata la settimana alternativa, protesta degli studenti del Meucci di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno protestato davanti ai cancelli del Liceo per oltre un'ora. Poi hanno deciso di non entrare. Questa mattina gli studenti del Liceo Meucci di Aprilia hanno manifestato contro la decisione, presa all'ultimo minuto dalla dirigenza scolastica, di annullare la cosiddetta settimana alternativa prevista da mesi. Quella che un tempo veniva chiamata autogestione, sarebbe dovuta partire proprio questa mattina. Invece nelle scorse ore la dirigente scolastica ha fermato tutto, senza spiegare i motivi del contrordine. Immediatamente è montato il malcontento tra gli alunni che ha portato allo sciopero di oggi. Alla protesta hanno preso parte anche diversi genitori che lamentano la troppa rigidità che caratterizza la scuola. Niente gite, niente uscite didattiche, tutto nel nome della sicurezza. "Sembra di essere in una caserma - spiega una mamma - ma la scuola oltre alla formazione, dovrebbe regalare momenti indelebili ai nostri ragazzi".