Sabato 11 Febbraio 2023, 12:00

Non c'è più notte che trascorra tranquilla ad Aprilia. Giovedì sera si sono verificati di nuovo dei disordini nei pressi di un locale di via Cimarosa dove, proprio alcun giorni fa, si era già verificata una rissa. L'altra sera invece a litigare secondo una prima ricostruzione due persone che hanno messo in allerta tutti i presenti. Il diverbio è nato per futili motivi. Alcuni testimoni avrebbero riferito anche che durante il parapiglia sarebbero stati danneggiati alcuni arredi del locale, ma è un elemento da confermare. Per quanto accaduto l'altra sera sono stati chiamati sul posto i carabinieri, che hanno verificato i fatti parlando anche con alcuni presenti, poi una volta che gli animi si sono calmati sono andati via. La situazione in pratica era già tornata tranquilla. Sono in corso accertamenti anche per capire se ci sia qualcosa di più dietro questa ennesima lite.

Giorni fa un episodio simile, avvenuto direttamente in strada sempre in via Cimarosa. Dopo la lite tra due persone e le minacce di vendetta si è verificata una maxi rissa. L'auto di uno dei giovani coinvolti nella violenta lite è stata anche danneggiata pesantemente. Poi i presenti si sono dileguati cercando di far perdere ogni traccia del loro passaggio. A Campoverde situazione simile: un giovane durante una rissa, sempre nei pressi di un locale alcune settimane fa, venne ferito con un cacciavite spuntato all'improvviso durante il confronto violento. In piazza della Repubblica giorni fa un'automobilista uscendo fuori strada è finito contro le auto in sosta e poi è fuggito via. Di lui ancora non ci sono tracce. La speranza è che possano tornare utili alle indagini le telecamere installate in pieno centro per sicurezza.

La movida ad Aprilia si sta scaldando e in città molti residenti ora rivendicano di nuovo più controlli, soprattutto di notte. Le forze dell'ordine sono presenti sul territorio, hanno avviato anche una rete di collaborazione con comitati di quartiere, aziende e cittadini. Ma Aprilia è vasta. Troppe volte si segnalano eventi violenti che preoccupano, soprattutto chi sa che i propri figli sono in giro per la città anche in tarda sera.