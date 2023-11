Ad Aprilia la partita comincia con mezz'ora di ritardo: all'arbitro avevano rubato la borsa con la divisa

Domenica 5 Novembre 2023, 16:07







Si erano fermati per un caffè prima della partita. Hanno parcheggiato le rispettive auto presso il centro commerciale Conforama. Sono scesi e si sono diretti al bar. Pochi minuti di relax prima di andare allo stadio Quinto Ricci dove dovevano dirigere il match tra Centro sportivo Primavera e Vicovaro, gara valida per il campionato di eccellenza del girone B. Ma una volta tornati alle proprie auto, arbitro e guardalinee l'amara sorpresa. Finestrini dei veicoli rotti e borse contenenti le divise, fischietto, bandierine e cartellini, sparite. I direttori di gara, a quel punto, si sono diretti verso lo stadio di via Bardi ma senza le attrezzature da gioco. Per questo è dovuta intervenire la sezione Aia di Aprilia che ha fornito loro tutto il materiale necessario per arbitrare la gara. La partita poi è iniziata con trenta minuti di ritardo e ha visto la vittoria dei padroni di casa del Primavera per 1a0 sul Vicovaro.