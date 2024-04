Abusi sessuali sulla studentessa 13enne, bidello condannato a sei anni e tre mesi

E' stato condannato a sei anni e tre mesi di carcere il bidello in servizio preso una scuola media di Latina finito agli arresti domiciliari a ottobre 2022 con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazzina minorenne, studentessa di quell'istituto. La sentenza del primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana è arrivata oggi al termine della camera di consiglio dopo che l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro, aveva chiesto sei anni e mezzo di reclusione. La vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocato Michele Manchisi, aveva raccontato che l’imputato l’aveva avvicinata a scuola, in un momento di pausa dalle lezioni e ne aveva approfittato per palpeggiarla nelle parti intime.

Poi un secondo episodio quando l’aveva seguita nel bagno, aveva chiuso la porta e dopo averle preso il viso tra le mani aveva cercato di baciarla. La denunica era arrivata soltanto un paio di anni dopo perchè la 13enne aveva paura e si vergognava.

Per l'uomo, assistito dagli avvocati Daniele Giordano e Matteo Restante, anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto di qualsiasi incarico nelle scuole e occupazione a contatto con i minori. Il risarcimento sarà stabilito in sede civile.