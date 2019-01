A Terracina torna "Il mare d'inverno", pulizia straordinaria di Fare Verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con lo slogan “C’è un mare di rifiuti” torna domani 27 gennaio dalle 10 alle 12:30 sulla spiaggia di levante “Il mare d’inverno”, la storica manifestazione di Fare Verde che si tiene ogni anno nell’ultima domenica di gennaio. L’evento, organizzato dal circolo di Terracina guidato dalla responsabile Roberta Di Girolamo con il patrocinio del Comune di Terracina, chiama a raccolta i volontari ma anche tutti i cittadini che vorranno impegnarsi concretamente per la salvaguardia dell’ecosistema marino e delle nostre spiagge in un’azione di pulizia straordinaria della spiaggetta. “Fare Verde intende riaccendere i riflettori sul tema del rispetto dell’ecosistema marino, sul riciclo e riuso dei rifiuti per ricordare a tutti che il problema dell’inquinamento dei litorali è un problema che esiste tutto l’anno e non solo durante il periodo estivo - afferma Roberta Di Girolamo - Diamo, quindi, appuntamento per domenica prossima alle ore 10 presso la spiaggia di levante confidando in una larga partecipazione dei nostri concittadini”. Programma della manifestazione: ritrovo alle ore 10 con inizio della raccolta, ore 12 censimento dei rifiuti e a seguire il ritiro degli stessi da parte della De Vizia. La manifestazione sarà seguita da Radio Show Italia, media partner dell’evento.