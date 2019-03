Pulizie di primavera, i volontari di Fare Verde in azione sulla strada Vasanello-Orte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo locale dell’associazione ambientalista Fare Verde invita tutti i cittadini di Vasanello (Viterbo) e di Orte a partecipare all’iniziativa ecologica di sabato 30 marzo, lungo la strada provinciale SP30. L’appuntamento è alle ore 8.45 nella zona industriale “Le Piane”.Ai bordi della strada provinciale che ollega Vasanello con Orte è presente una grande quantità di rifiuti abbandonati. L’intento dei volontari e dei cittadini sarà quello di pulire insieme il margine della strada e il sottobosco dall’immondizia gettata dagli automobilisti e non solo.«Prendendoci cura di una strada provinciale la cui pulizia non è di competenza del nostro comune, vogliamo dare un segnale forte ai cittadini e inviare il messaggio che l’ambiente è di tutti e non è più possibile dire “non mi riguarda” – dichiarano i volontari di Fare Verde – perché la difesa dell’ambiente che ci circonda deve essere messa al primo posto e ognuno di noi, facendo poco, può fare tanto».«I rifiuti gettati ai bordi delle strade – dichiarano Roberto Tomassini e Silvano Olmi, rispettivamente responsabile provinciale e regionale di Fare Verde – oltre a danneggiare l’ambiente, possono favorire gli incendi e sono un brutto biglietto da visita per la nostra provincia».Fare Verde Vasanello ringrazia «tutti i volontari che interverranno all’evento, vera linfa dell’associazione, il consigliere provinciale Gianluca Grancini, l’assessore all’ambiente del comune di Orte, Ida Mariastella Fuselli e l’assessore all’ambiente di Vasanello Ilaria Tranfa. Con i volontari della Protezione civile di Orte e di Radio Calibro che, oltre a farsi portavoce di questo messaggio, verranno ad aiutarci».