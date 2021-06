A Formia i festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista

Mercoledì 23 Giugno 2021, 21:22

I festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista si svolgeranno domani - 24 giugno - in forma ridotta a Formia a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Confermati, comunque, i riti religiosi, con la Messa alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, presieduta dall’Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, monsignor Luigi Vari. La celebrazione sarà in diretta sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta, Radio Civita InBlu, Pro Loco Formia e Parrocchia Santi Lorenzo e Giovanni Battista Formia. “Un evento significativo – sottolinea il comitato dei festegggiamenti - per l'intera città di Formia, un momento di fede e tradizione anche per i tanti formiani che vivono in Italia e all'estero”. Non ci sarà la tradizionale processione, ma, al termine della messa, la statua del Patrono sarà trasferita dalla chiesa al ponte Tallini, dove si terranno la benedizione delle imbarcazioni, il lancio della corona d’alloro per le vittime del mare e i fuochi d’artificio con la tradizionale “batteria dei pescatori”, quest’anno affidata alla Pirotecnica Paolelli di Tagliacozzo.