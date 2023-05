Scudetto Napoli, la festa dei tifosi in Italia, Europa e nel mondo: ecco come i partenopei hanno celebrato il terzo scudetto

Tifosi napoletani in festa

Migliaia di tifosi in corteo da Fuorigrotta - esterno dello stadio Maradona - al lungomare di Napoli dove è esplosa la festa per lo scudetto. Tantissime persone hanno partecipato alla sfilata attraversando la galleria che collega le due zone della città. Nessuna auto né motorini possono infatti circolare verso il centro, area delimitata come zona azzurra da un'ordinanza del comune. festa che da Napoli si è estesa in tutto il mondo. Letteralmente.

New York, festeggiamenti da Times Square a Brooklyn

Tifosi del Napoli a Union Square, decine di bandiere e cori da stadio davanti al ristorante Ribalta, covo storico degli azzurri, suoni di clacson lungo la Roosevelt Drive, la grande arteria che scorre lungo l'East River. Ma festeggiamenti sono segnalati anche a Brooklyn, Staten Island, al Queens, a Times Square, Battery Park e lungo la Broadway. Napoli è ovunque, e New York per un giorno si è trasformata in una piccola Fuorigrotta.

Festa a Torino

Centinaia i tifosi napoletani in piazza Botti, fuochi pirotecnici e caroselli in centro a Torino per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Dopo il pareggio a Udine, anche nel capoluogo piemontese festa per il terzo scudetto degli azzurri. Alcune centinaia di tifosi si sono riversate in via Roma e in piazza Castello. Oltre a cori per Osimhen, non sono mancati quelli contro la Juventus "Chi non salta juventino..." e quelli per Maradona. Esplosi fuochi pirotecnici ed esplosi grossi petardi che hanno fatto rimbombare i portici. I tifosi si sono raccolti davanti a Palazzo Madama sventolando le bandiere del Napoli, qualcuno ha fatto il bagno attraversando i getti delle fontane in piazza Castello.

Duomo bianco azzurro

A Milano piazza Duomo si tinge di azzurro A Milano si tinge di un insolito azzurro piazza del Duomo, storico punto di ritrovo per i festeggiamenti dei tifosi milanisti, interisti e della Nazionale. Attorno alla statua equestre in mezzo alla piazza stanno aumentando col passare dei minuti i supporter del Napoli, qualche centinaia, scesi in strada nel capoluogo lombardo per celebrare il terzo scudetto appena conquistato con il pareggio a Udine. In molti hanno portato bandiera e fischietti mentre altri hanno scelto di celebrare con fumogeni e fuochi d'artificio. La piazza è presidiata dalle forze dell'ordine.

Brutto episodio nella capitale

Da Ostia ai Castelli Romani, passando per Tor Bella Monaca e Centocelle, sono stati centinaia i tifosi del Napoli che hanno festeggiato lo scudetto a Roma. Nella Capitale non tutti hanno accolto i festeggiamenti favorevolmente. A partire da Udine, (15 i feriti) dove al termine del match ci sono stati scontri e una invasione di campo. Stessa scena ad Avellino, dove i tifosi irpini hanno danneggiato le auto dei napoletani in festa per le strade della città.



Festa scudetto rovinata per un tifoso del Napoli picchiato a Roma mentre festeggiava il terzo tricolore appena vinto dagli Azzurri con altri supporters partenopei. Una vera e propria caccia al napoletano, andata in scena intorno alla mezzanotte. Probabilmente a caricare i campioni d'Italia gli ultras di Roma o Lazio.

Festa a Buenos Aires

Ampio risalto in tutti i media in Argentina per lo scudetto vinto dal Napoli, "il primo dopo l'era Maradona". In questo senso l'online del quotidiano La Nacion ha sottolineato che "E' successo! Esattamente 33 anni e cinque giorni dopo che Diego Armando Maradona portò il Napoli all'ultimo titolo in Serie A, la squadra del Sud d'Italia ha finalmente conquistato il suo terzo scudetto". Non poteva mancare anche un titolone del quotidiano sportivo Olé, che pure ha ricordato i 33 anni di 'digiuno', osservando che "il Napoli è in festa! Dopo 33 anni di astinenza, di aver dovuto ricominciare dalla serie C per i tanti debiti ed essere ritornato nella massima serie del calcio italiano, il Napoli si è consacrato campione della serie A". Esultante infine anche il titolo del principale quotidiano argentino, Clarin: "Napoli campione! Pareggiando con l'Udinese ha raggiunto il suo primo scudetto senza Maradona". Sotto il primo titolo del giornale online un secondo: "Napoli, fra il ricordo di Maradona e la convinzione che Diego lo ha reso possibile". Molti i tifosi argentini, italiani ma soprattutto napoletani che sono scesi nelle strade della città per festeggiare il tricolore azzurro. Un legame indissolubile tra Napoli e l'Argentina, nel segno di Maradona.

Le capitali del mondo in festa

Festa a Berlino con i tifosi azzurri che hanno cantanto: «I campioni dell'Italia siamo noi». Alcuni supporter si sono riuniti ad Alexander Platz e nei pub del Napoli calcio. A Londra e Parigi i fiumi della città sono stati lo scenario per la festa dei tifosi partenopei: sul Tamigi e sulla Senna bandiere e sciarpe hanno sventolato dopo il triplice fischio della partita tra Udinese e Napoli. Anche a Madrid non sono mancati i festeggiamenti: sui social sono diventati virali i video dei tifosi napoletani che esultano in napoletano e spagnolo. Persino a Sidney, in Australia, la festa è arrivata: all'interno di un locale che trasmetteva la partita, i tifosi hanno fatto partire una «sciarpata».