Festeggiamenti e processione in onore di Sant’Antonio: ecco le modifiche al traffico dal 28 giugno al 3 luglio

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica le seguenti modifiche alla viabilità per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio:

Chiusura al traffico veicolare di Piazza Mazzini – tratto adiacente l’istituto Magistrale – dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni 28, 29 e 30 giugno 2022

Chiusura al traffico di Via T. Varrone – tratto da Via Pennina a Piazza Oberdan compresa – Via Tancredi – tratto da via Nuova e Piazza Oberdan – e Via di Mezzo – tratto dall’incrocio con via San Liberatore a Piazza Mazzini – dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni 1 e 2 luglio 2022

Di seguito, invece, le modifiche alla viabilità per lo svolgimento della Processione in programma domenica 3 luglio:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie e piazze: Piazza Mazzini, Piazza Oberdan, Via Varrone, Piazza C. Battisti, Piazza V. Emanuele II, Via Roma, Ponte Romano, Piazza Cavour, Via Porta Romana, Piazza della Repubblica, Via G. Matteotti, Via Borgo Sant’Antonio, Piazza Migliorini, Via Salaria – tratto da Via Cavatella a Piazza della Repubblica – Via San Francesco, Piazza San Francesco, Via Garibaldi – tratto da Via San Francesco a Porta d’Arce – Piazza Chiesa del Suffragio, Via Nuova, Via Tancredi – tratto da Via Nuova a Piazza Oberdan – dalle ore 6 alle ore 24 del 3 luglio.