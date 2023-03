Scudetto Napoli, gli ultras di Salerno contro gli azzurri: «Ognuno festeggi a casa sua»

A Salerno si accende la polemica in vista dei possibili festeggiamenti per il probabile (ma non ancora certo) scudetto del Napoli. Una discussione che va avanti da giorni, in seguito alla pubblicazione via social di una foto in cui si vede una bandiera azzurra a scacchi esposta all’esterno di un balcone a Torrione, nella zona orientale della città.

L’opinione pubblica si è divisa: c’è chi pensa che sia lecito esternare la propria fede calcistica e chi, invece, chiede «rispetto». Lo hanno fatto anche gli ultras della Curva Sud Siberiano con un comunicato diramato nelle scorse ore.

Le parole del comunicato

Sulla pagina Facebook dei tifosi della Salernitana «Ultras E Gradinate» si può leggere il post che parla di «identità e tradizione»: il comunicato sottolinea come a Salerno si tifi solo la Salernitana «in difesa del territorio, della tradizione e dei cittadini-tifosi».



Nel comunicato si legge: «Tra qualche settimana il calcio italiano vedrà, molto probabilmente, una squadra riscrivere la storia e rimettere in discussione la potenza dei club del Nord Italia. Napoli sta per vivere il suo sogno, com'è giusto che sia, ma questo non ci appartiene. È inutile nascondere che in città ci sia un ristretto numero di tifosi "avversari" e questo messaggio è rivolto proprio a questi. Al raggiungimento di questo importante traguardo dovrà farla da padrona il rispetto nei confronti della città e di tutti i tifosi della Salernitana, ciò si dimostra riponendo eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi di Salerno. Ognuno festeggi a casa sua!! Finché vivremo ameremo una sola bandiera e sarà quella granata».



In tanti si sono ritrovati nel comunicato della Curva Sud Siberiano, ma c’è anche chi non è d’accordo, ritenendo che sia giusto lasciare ai tifosi azzurri di Salerno la possibilità di festeggiare liberamente.