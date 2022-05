Un uomo di 57 anni tenta il suicidio, salvato da due carabinieri

Questa mattina, intorno alle 9.30, un uomo di 57 anni ha tentato di togliersi la vita nella sua casa in centro ad Aprilia. Fortunatamente, il pronto intervento di due militari dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia ha permesso di evitare il peggio. L'uomo si era seduto sul parapetto della finestra all'ultimo piano della palazzina con l'evidente intenzione di gettarsi nel vuoto mentre la moglie tentava di dissuaderlo; i militari, giunti sul posto sono entrati in casa e sono riusciti a bloccarlo e portarlo in casa mettendolo in condizioni di sicurezza.

Sul posto anche la Polizia Locale di Aprilia, il 118 e i medici del dipartimento di salute mentale della Asl. L'uomo, invalido e affetto da grave depressione, è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.