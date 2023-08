Turista morta ad Amalfi, lo skipper positivo ai test tossicologici: Adrienne Vaughan finita tra le eliche, illesi i figli

Lo skipper del gozzo coinvolto nell'incidente ad Amalfi in cui è morta la turista americana Adrienne Vaughan, è risultato positivo ai test tossicologici. Si tratta di un 30enne dipendente di una società di noleggio barche con sede a Massa Lubrense, che nello schianto con il veliero Tortuga, della lunghezza di 45 metri, a bordo del quale vi erano circa 85 persone, ha riportato soltanto ferite agli arti superiori. Portato all'ospedale di Salerno, anche lui è stato sottoposto ad alcol e drug test: è risultato positivo.

La dinamica dell’incidente

Adrienne era presidente del Bloomsbury USA, casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter.

La tragica morte

L'impatto è stato violentissimo: Vaughan è finita in acqua nei pressi delle eliche, riportando lesioni profonde e gravi che ne hanno provocato la morte. Il marito Mike ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, insieme ai due figli (rimasti illesi) presso l'ospedale di Ravello. Lo skipper del motoscafo, invece, ha riportato una ferita ad un braccio. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto di Amalfi che, anche grazie al racconto dei testimoni, dovrà provare a ricostruire la dinamica della tragedia.

I soccorsi

Gli uomini dell'ufficio marittimo locale di Amalfi, sopraggiunti col gommone veloce, hanno assistito il trasporto al molo Darsena del porto di Amalfi. Ad attenderli c'era un'ambulanza del 118 pronta a trasferirla al vicino pronto soccorso di Castiglione. La gravità della situazione ha imposto ai medici di effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare con la somministrazione di dosi massive di farmaci salvavita direttamente sulla banchina. La turista non rispondeva alle sollecitazioni e non c'era altro tempo da perdere: richiesto, quindi, l'intervento diretto dell'eliambulanza per il trasferimento rapido all'ospedale «Ruggi d'Aragona» di Salerno. Ma ogni tentativo è risultato vano: alle 19, all'arrivo dell'elicottero sull'elipista del molo, la turista era giù deceduta.

Chi era la vittima

Quarantacinque anni, mamma di due figli, laureata alla New York University. Adrienne nel 2021 era diventata presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter" di cui, prima, era stata direttore esecutivo. Dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney. Di lei ricordano la capacità di relazionarsi con gli altri, la sua professionalità, il carisma. «E' stato il mio coach e il mio mentore - scrive un ex collega su Linkedin ricordando gli anni passati - Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader».