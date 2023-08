Sabato 5 Agosto 2023, 00:01

Le ultime foto, le più belle che resteranno per sempre nella memoria e che descrivono una famiglia felice, unita e sorridente, sono di mercoledì: mamma, papà e due figli davanti alla Fontana di Trevi, ai Fori e al Colosseo. Roma, Italia, il tour dei sogni, un classico per gli americani.

SOGNI

Adrienne Vaughan, quarantacinquenne, amava il mare, le barche, i viaggi. Da tre anni ricopriva un ruolo di grande responsabilità nella sussidiaria americana della casa editrice britannica Bloomsbury, prima come direttore esecutivo, poi dal settembre 2021 come presidente. Eppure, appena il lavoro glielo consentiva, lasciava la bella villa pastello su due piani nel New Jersey, prato curato e giardino come si vedono nei telefilm, e insieme al marito Mike White e ai due figli Leanna, 14 anni, e Mason, 11, partiva. Cambiavano scenario e stile di vita, perché la carriera è importante, ma non è tutto. Affidabile e impegnata manager nella quotidianità, madre affettuosa che organizzava le feste di compleanno per i figli, con torte colorate e palloncini che indicavano gli anni, che scattava le foto con il cane di famiglia o alle partite di baseball allo Yankee Stadium e di basket al Madison Square Garden, Adrienne era anche aperta a scoprire mondi nuovi come solo si può fare viaggiando. Da quando nel 2008 si era sposata con Mike White, manager del mondo della scuola, la sua vita era corsa su due binari: la carriera e la famiglia. Nel 2019 a Orlando vanno tutti insieme a visitare il parco di Harry Potter, tappa inevitabile visto che un anno dopo Adrienne andrà a dirigere la parte americana della casa editrice che ha fatto la fortuna della creazione di J.K.Rowling. Quando i ragazzi crescono ecco i viaggi a Parigi e Londra. Ad Atene le foto sotto il Partenone. E poi il mare, che torna spesso, a Creta, in Florida, alle Bahamas. Nella vita di Adrienne e della sua famiglia compaiono surf, barche e nuotate. Questo è il percorso di una vita normale, ma anche di successo, che accompagna Adrienne Vaughan fino all’ultimo viaggio in Italia. Insieme a Mike, Mason e Leanna sbarcano a Roma, si sorprendono per le bellezze della Capitale, vanno a cena, passeggiano.

Turista morta ad Amalfi, lo skipper positivo ai test tossicologici: Adrienne Vaughan finita tra le eliche, illesi i figli

A metà settimana è prevista una nuova tappa: la Costa Amalfitana. Il mare. Si trasferiscono in una villa-residence vicino a Sorrento, poi decidono di affittare un motoscafo condotto da uno skipper. Lo prendono a Nerano, a una ventina di chilometri dal loro alloggio. La destinazione scelta è il ristorante La Tonnarella, sempre sulla costa, dove si può arrivare con la barca, attraccare, stupirsi guardando il panorama e mangiare. Un piccolo paradiso per chiunque, ancora più per chi è abituato ai viali ordinati di un quartiere residenziale del New Jersey o ai grattacieli che si vedono dall’ufficio di New York. Sono ore di serenità e allegria, dopo il pranzo il motoscafo li porta a Positano, si imprimono ricordi che devono restare nella memoria di Adrienne e Mike quando i ragazzi diventeranno adulti e se ne andranno al college. Ma lontano da casa, dal loro mondo, Adrienne e la sua famiglia vedono spezzarsi il filo della loro felicità, trovano l’imprevisto che cambia tutto.

SEQUENZE

Sono le 18.30 quando il motoscafo sta tornando a Nerano, ad alta velocità. In quel momento, a Fiordo di Furore, sul veliero Tortuga, si sta svolgendo una festa di matrimonio, a bordo a ballare, cantare, brindare e a riprendere video con gli smartphone ci sono un’ottantina di persone, soprattutto tedeschi e inglesi. Il motoscafo viaggia veloce, troppo, e colpisce il veliero. La ragazza finisce in acqua, ma riesce a salvarsi, poi va ad aiutare e proteggere il fratellino in lacrime; anche Adrienne cade in mare, ma non riemerge. Mike è ferito, viene salvato, urla «dov’è mia moglie, dov’è mia moglie», ma non hanno il coraggio di dirgli che Adrienne è morta.

Lui viene trasportato all’ospedale di Salerno, dove viene sottoposto a un intervento a una spalla. Se la caverà, ma il dolore per la perdita di Adrienne non lo abbandonerà. Mason e Leanna stanno bene, sono sotto choc, disperati, vengono affidati ai proprietari del residence dove la famiglia alloggiava, in queste ore stanno arrivando dagli Stati Uniti i nonni. Pochi giorni fa c’erano i sorrisi delle foto scattate davanti al Colosseo, da giovedì tutto è cambiato per sempre.