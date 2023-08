Elio Persico, lo skipper indagato per omicidio colposo e naufragio

E' indagato per omicidio colposo e naufragio lo skipper al timone del gozzo che giovedì scorso si è scontrato con un veliero nelle acque della Costiera Amalfitana provocando la morte della turista americana Adrienne Vaughan. Lo ha confermato in conferenza stampa il procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. Il 30enne è risultato positivo agli esami tossicologici che hanno evidenziato la presenza di alcol e cocaina nel sangue. Una settantina le persone ascoltate dagli inquirenti, tra le quali il marito della vittima che è ricoverato in ospedale. L'umo verrà nuovamente sentito appena le sue condizioni di salute miglioreranno. Illesi i due figli di 12 e 8 anni.