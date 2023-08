Venerdì 4 Agosto 2023, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 19:57

Un video drammatico aggrava la posizione dello skipper alla guida del motoscafo che ieri pomeriggio ha tagliato la strada a un veliero turistico al largo della Costa di Amalfi. Dalle immagini girate da uno dei passeggeri stranieri che erano a bordo del veliero da 40 metri, si vede infatti che il conducente del motoscafo commette un'ulteriore manovra errata subito dopo la collisione. Ingrana la retromarcia, pur essendosi accorto che nell'impatto con lo scafo più grande erano cadute in mare due membri della famigliola americana che stava accompagnando in gita a Positano. La bambina è abbastanza distante, ma la mamma, Adrienne Vaughan, proprio in quel momento potrebbe essere stata ferita dall'elica del motoscafo. Tant'è vero che lo skipper (ora indagato per omicidio colposo) se ne rende conto e toglie la retromarcia. Dagli esami tossicologici è risultato positivo all'alcol-test e al drug-test. A causa delle lesioni riportate, la presidente Usa della casa editrice Bloomsbury è morta. Nel filmato si vede anche il marito della vittima sotto shock e insanguinato.