Elio Persico, la Procura: «Si indaga per omicidio e naufragio colposo»

(LaPresse) Si è tenuta presso la Capitaneria di porto di Salerno la conferenza stampa del procuratore capo Giuseppe Borrelli dopo l'incidente in mare a Furore in Costiera amalfitana nel quale na turista americana di 44 anni è morta nello scontro tra un veliero e un motoscafo.. " La dinamica è chiara dobbiamo chiarire le cause. Si indaga anche sulla traiettoria dei natanti entrati in collisione. La Procura indaga per omicidio e naufragio colposo" ha detto il magistrato. E' risultato positivo ai test tossicologici lo skipper del motoscafo sul quale si trovava la donna con il marito, ferito in modo lieve, e i due figli adolescenti, rimasti incolumi. "Lo skipper è stato sottoposto ad analisi del tasso alcolemico e toissicologico. I risultati sono posti al vaglio di un consulente della Procura poiché i dati sono non necessariamente significativi occorrendo verificare l'incidenza dei risultati sulla capacità del soggetto", ha spiegato ancora Borelli.