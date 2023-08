Giovedì 3 Agosto 2023, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 4 Agosto, 14:22

Una violenta collisione tra un veliero turistico e un motoscafo nel mare della Costa d’Amalfi è costata la vita ieri pomeriggio a una cittadina statunitense di 45 anni, presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter”. Adrienne Vaughan si trovava su un gozzo di 6 metri con il marito Mike White e i due figli: una bambina (Leanna) di 14 anni e un bambino (Mason) di 11 anni. Avevano preso a noleggio il motoscafo da una cooperativa di Nerano per fare una gita a Positano, a condurlo c’era uno skipper rimasto gravemente ferito. L’impatto è avvenuto, per cause ancora da accertare, poco prima delle 18 nel tratto di mare di fronte al Fiordo di Furore. La loro barca a motore è andata a sbattere dritta contro il veliero turistico Tortuga, lungo 40 metri, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi (compresi i 5 membri dell’equipaggio) che festeggiavano un matrimonio.

Rebecca Andrea Magni, scomparsa a Fondi romana di 23 anni. La mamma: «E' uscita con un amico, temo per lei»

LA DINAMICA

Adrienne Vaughan è stata sbalzata in acqua per la violenta collisione: è finita tra le eliche del motore, riportando profonde ferite multiple su tutto il corpo, specie alla testa. Soccorsa dagli uomini della Guardia Costiera di Amalfi, col supporto di natanti privati, la donna è stata portata alla Darsena del porto di Amalfi dove c’era un’ambulanza del 118 pronta a trasferirla al vicino pronto soccorso di Castiglione. I medici, nel tentativo di suturala, cercavano di rianimarla. Un’eliambulanza si era alzata in volo per un eventuale trasferimento rapido a Salerno. Ma ogni tentativo è risultato vano: alle 19, all’arrivo dell’elicottero, la manager 45enne è spirata. Ferito anche il marito, a una spalla, mentre sono rimasti miracolosamente illesi i bambini. Lo skipper della famiglia americana è stato ricoverato nell’ospedale di Salerno, mentre quello del veliero è stato trasportato nel nosocomio di Castiglione di Ravello. Entrambi, infatti, sono stati sottoposti alle analisi del sangue, all’alcoltest e al drugtest, per verificare se stessero al timone delle rispettive imbarcazioni sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al porto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che hanno provveduto a dare supporto durante le operazioni di soccorso. I due skipper, come da prassi, verranno iscritti sul registro degli indagati per omicidio colposo. La famiglia White era venuta in Italia per trascorrere le vacanze: proprio ieri il marito (con il quale Adrienne si era sposata 3 novembre 2008) ha pubblicato su Facebook delle foto di loro quattro insieme a Roma, davanti a Fontana di Trevi e il Colosseo. Viaggiavano molto - di recente erano stati a Londra, Bahamas, Parigi e Atene - erano appassionati di mare e nautica.

IL PRECEDENTE

L’incidente tra le due imbarcazioni ricorda, per la dinamica, quello avvenuto un anno fa (il 23 luglio del 2022) all’Argentario: anche in quel caso era stato uno yacht a schiantarsi contro una barca a vela. Anche in quel caso a bordo dello scafo a motore c’era una famiglia straniera, danese, venuta in Italia per le vacanze estive. Ma in quel caso a cadere in acqua e morire erano stati due romani a bordo della barca a vela: Andrea Coen (58 anni), titolare di una storica galleria di tappeti e arazzi in via Margutta, nella Capitale, rimasto intrappolato tra le eliche dello yacht, e Anna Claudia Cartoni (60 anni), tecnico federale di ginnastica artistica, il cui corpo non è stato mai ripescato.

Le indagini

Necessario l’intervento diretto dell’eliambulanza per il trasferimento rapido a Salerno. Ma ogni tentativo è stato vano: alle 19, all’arrivo dell’elicottero, la donna è spirata. Intanto il marito e i due figlioletti sono stati portati al pronto soccorso per le cure necessarie. Rimorchiate in porto le due imbarcazioni sono sotto sequestro. Del caso si sono interessati i militari della Guardia Costiera di Amalfi con i Carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno. I conducenti delle rispettive imbarcazioni saranno sottoposti ai test tossicologici.