Topo morente in strada salvato a Treviso, Oipa: «Grazie per averlo soccorso. Ogni vita va rispettata»

TREVISO - «Ogni vita merita di essere salvata». L’Oipa di Treviso, nella sua pagina Facebook, racconta la storia di “Orazio”, un topo trovato sofferente questa mattina in una strada del centro. «Era riverso su un fianco, respirava a fatica e accanto a lui qualcuno aveva lasciato un biscotto». A trovarlo una passante, che l’ha messo al sicuro «e ci ha contattati per avere indicazioni su cosa fare, ha preparato tutto e ora è andata a lavoro dopo averlo sistemato». Da tempo l’Oipa, è altre associazioni, hanno iniziato a soccorrere e curare anche i comuni piccioni, adesso anche i ratti. «Non sappiamo se Orazio riuscirà a superare quello che gli è accaduto, se dovesse riprendersi ritroverà la libertà, se non dovesse farcela almeno non morirà preso a calci o pestato da qualcuno che passando lì vicino dirà "che schifo"».

