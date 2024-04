Supermercati e centri commerciali aperti il primo maggio, l'elenco completo con tutti gli orari

Il primo maggio è il giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori. Alcuni supermercati rimarranno aperti.

Maltempo Italia, dove e quando pioverà il primo maggio: forti temporali e calo delle temperature

Supermercati aperti

Gli orari non saranno tutti uguali. Vediamo insieme quali supermercati e centri commerciali rimarranno aperti:

Aldi : diversi punti vendita rimangono aperti mercoledì primo maggio, ma con l’orario domenicale (che in alcuni casi prevede sia l’apertura che la chiusura posticipate).

Carrefour : m olti punti vendita Carrefour rimarranno aperti tutto il giorno, sia il mattino che il pomeriggio.

: m Conad: le decisioni variano da punto vendita a punto vendita.

Coop: I punti vendita della Coop rimaranno chiusi.

Despar : molti punti vendita hanno confermato l’apertura di mercoledì primo maggio.

Esselunga : i negozi di Esselunga rimarranno chiusi.

Lidl : molti supermercati della Lidl rimaranno aperti durante le festività.

Pam Panorama: molti punti vendita Pam Panorama hanno confermato l’apertura straordinaria anche mercoledì primo maggio seguendo l'orario 8-21.

Le proteste

Le proteste dei lavoratori non sono mancate neppure quest’anno visto che molti dei quali saranno costretti a lavorare nel giorno della loro festa. Ad esempio, i dipendenti di Euroma2 hanno deciso di protestare inviando una lettera aperta al direttore che è stata firmata da oltre 500 lavoratori per provare a convincerlo a chiudere l’1 maggio 2024, visto che sono operativi nelle altre festività. Anche i sindacati si sono mossi, la CGIL ha lanciato la campagna “La festa non si vende” per convincere i direttori a chiudere almeno l’1 maggio.

Centri commerciali

Non tutti i centri commerciali aderiranno all'apertura, ad esempio Ikea rimarrà chiuso, per quanto riguarda Decatlhon e Leroy Merlin bisogna valutare in base alla zona, visto che si muovono in ordine sparso. Infine ci sono gli Outlet che sembrano essere gli unici che rimaranno tutti aperti.