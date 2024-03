Frosinone, si lancia dal terzo piano ma viene salvato dal gonfiabile posizionato dai vigili del fuoco

Si è lanciato dal terzo piano di un palazzo di via Po ma l’impatto con il suolo è stato attutito da un gonfiabile posizionato dai vigili del fuoco. Momenti di paura ieri sera in via Po, nella parte bassa di Frosinone, dove un 36enne ha cominciato a lanciare suppellettili dal balcone gridando che voleva farla finita.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e forze dell'ordine allertati dai residenti. Sotto il balcone è stato posizionato un gonfiabile e dopo qualche minuto l'uomo si è lanciato nel vuoto senza riportare alcuna conseguenza. Quindi il 36enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.