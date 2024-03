Malato e debilitato, il grifone Ovidio è tornato in libertà dopo le cure

Il grifone Ovidio torna a volare. Questo evento è stato il culmine di un impegno durato mesi. Iniziato quando il grande rapace è stato individuato in difficoltà lungo la strada Cicolana, nel Comune di Magliano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Dopo un recupero complicato, a causa della sua natura diffidente, Ovidio è stato portato nelle voliere della Riserva Monte Velino, per ricevere le cure necessarie. La sua salute era compromessa. Dopo settimane di degenza, durante le quali ha riguadagnato forza e abilità, è stato sottoposto a ulteriori esami clinici approfonditi per garantire che fosse pronto per essere rilasciato in natura. Inanellato e dotato di un trasmettitore Gps, Ovidio è stato liberato vicino a una delle colonie riproduttive di grifoni presenti in Abruzzo. Il colonnello Monica Sciarra, comandante del Reparto carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'Arma dei carabinieri, nel monitorare e proteggere tale specie: «Oggi registriamo un grande successo per la tutela della biodiversità ed è per questo che abbiamo lavorato intensamente per permettere al giovane avvoltoio di tornare libero al più presto».

