Mercoledì 20 Marzo 2024, 10:02

FOLIGNO - Esce di casa all’imbrunire per fare due passi e nel rientrare, confonde le vie, e si ritrova a camminare in zona Foligno Nord nel punto in cui la Statale 75 incontra la Flaminia: salvato dai carabinieri. La storia, fortunatamente a lieto fine, porta la firma di una pattuglia della Sezione Radiomobile delle Compagnia di Foligno. Il fatto risale ai giorni scorsi ma solo nelle ultime ore se ne avuta contezza. Stando alla ricostruzione dell’accaduto un uomo di mezza età è uscito di casa per fare due passi probabilmente scegliendo un tragitto a lui poco in pratica. Il che ha creato diversi problemi nel cammino verso l’abitazione. La confusione dovuta al traffico che al momento dei fatti era consistente, il mix di luci tra fari dei mezzi in transito e i pali della luce ha reso ancora più complicato il ritrovare la giusta via. Credendo di esser sul tracciato giusto l’uomo ha continuato a camminare convito di star rientrando a casa. Purtroppo il tracciato seguito era ben altro. Fortunatamente una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in servizi di controllo del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati, ha notato quella persona che si stava muovendo a piedi in quel tratto di superstrada. I militari, che procedevano nell’opposto senso di marcia, non ci hanno pensato due volte ad intervenire e hanno immediatamente invertito la marcia. Con grande rapidità hanno raggiunto l’uomo di mezza età. Ci hanno parlato, l’hanno tranquillizzato e rassicurato e, con grande umanità, hanno ascoltato il racconto di quel momento di confusione che lo ha portato a sbagliare strada. In quel frangente i militari sono riusciti a farsi dare all’uomo il contatto di un familiare col quale hanno parlato spiegando la situazione. L’uomo poco dopo ha riabbracciato i suoi affetti e quella complessa situazione s’è conclusa con un sospiro di sollievo che ha pervaso tutti. Un intervento, quello da poco condotto in porto, che racconta come il controllo del territorio sia fondamentale, attraverso tutte le sue diverse articolazioni, per garantire sicurezza e serenità alle persone. L’intervento di soccorso a quella persona spaesata ha evitato problematiche particolari e conseguenze che avrebbero pure potuto avere esiti estremi. Fortunatamente, come detto, tutto s’è risolto per il meglio e quella che ha rischiato di trasformarsi in una brutta avventura e in una vera e propria tragedia sfiorata, c’è conclusa nel modo migliore: senza alcuna conseguenza. Quando l’uomo di mezza età ha superato quel momento di passeggera confusione ed ha avuto piena contezza dei pericoli che ha rischiato c’è stato un momento molto intenso dove le emozioni hanno fatto da contorno a lieto fine che è stato raggiunto. La pattuglia, poi, stando a quanto apprende Il Messaggero, non appena tutto s’è risolto ha ripreso il consueto servizio di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati.